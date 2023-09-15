Эксперты МАГАТЭ не обнаружили на ЗАЭС новые мины или взрывчатые вещества

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС (ЗАЭС) новые взрывчатые вещества или мины. Об этом сообщается в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что эксперты агентства продолжали проводить обходы конкретных участков на площадке и встречаться там с персоналом. Несмотря на то, что новых предметов не обнаружено, мины продолжают находиться в буферной зоне между внешним и внутренним ограждениями по периметру объекта, уточнили в сообщении.

Помимо этого, специалисты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на расстоянии от электростанции, которая расположена у линии фронта. Подчеркивается, что это представляет потенциальную опасность для ядерной безопасности во время конфликта на Украине.

В заявлении также указывается, что после истощения Каховского водохранилища были приняты меры для стабилизации водных ресурсов участка. Сейчас их достаточно для охлаждения в течение нескольких месяцев в нынешних условиях.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что Россия не фиксировала прямых ударов по Запорожской АЭС со стороны Украины с осени 2022 года, но обстановка в городе до сих пор остается напряженной. По его данным, ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре Энергодара и по жилым домам, есть жертвы.

До этого в Минобороны РФ заявили, что Киев попытался дискредитировать ВС РФ как гаранта безопасности при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Отмечалось, что украинская сторона применила имитирующие взрывы боеприпасы. В ведомстве подчеркнули, что военные РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии агентства на электростанцию.

В Белом доме заявили, что США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС