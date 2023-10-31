Белоруссия потребовала от России компенсацию за смещение сроков ввода Белорусской АЭС

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Из-за смещения срока ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС белорусская сторона поставила перед Россией вопрос о компенсациях. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства БАЭС, пишет агентство БелТА.

"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было", – сказал президент Белоруссии.

По его словам, ответственность за нарушение сроков несет российская сторона. В свою очередь, РФ уже предложила свои варианты, в том числе и по цене на ядерное топливо для АЭС, а также по гарантийному сроку на пять лет, уточняет агентство.

Ранее директор офиса госкорпорации "Росатом" в Белоруссии Станислав Левицкий заявил, что госкорпорация готова помочь со строительством второй атомной электростанции в Белоруссии, если от Минска поступит такая просьба.

В августе 2023 года Лукашенко сообщал, что у него есть мысль о строительстве второй АЭС на востоке Белоруссии.

Белорусская АЭС в Гродненской области – это крупнейший российско-белорусский экономический проект. Первый энергоблок был запущен в 2021 году, а второй – в 2023 году.

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