Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Фото: телеграм-канал "Росатом"

Первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, российская сторона выполнила все требования турецкого законодательства и международных стандартов сооружения АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале "Росатома".

"Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта", – поделилась гендиректор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева.

В корпорации добавили, что следом "Росатом" намерен получить лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Она позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции.

Сейчас специалисты "Аккую Нуклеар" продолжают разработку технической документации для подачи заявки на получение лицензии, заключили в корпорации.

Ранее Владимир Путин назвал АЭС "Аккую" флагманским проектом РФ и Турции. Он поможет развивать экономические и соседские связи двух государств, подчеркнул российский лидер.



АЭС "Аккую" стала первой атомной электростанцией в Турции. Согласно задумке, после ввода в эксплуатацию она начнет покрывать до 10% потребностей страны в электричестве.