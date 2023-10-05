"Газпром" стал лидером по чистой прибыли среди крупнейших компаний России по версии Forbes

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"Газпром" занял первое место в рейтинге топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли с суммой в 1,3 триллиона рублей. Перечень опубликовало издание Forbes.

"Чистая прибыль указана в рублях, прибыль в других валютах пересчитана в рубли по средним курсам за соответствующие временные периоды 2022 финансового года", – следует из материала.

В тройку лидеров также вошли "Ямал СПГ" с чистой прибылью в 840 миллиардов рублей и "Роснефть" с показателем в 813 миллиардов рублей.

Десятку компаний составили "Лукойл" (790,1 миллиарда рублей), "Новатэк" (640,4 миллиарда рублей), "Норильский никель" (429,3 миллиарда рублей), "Татнефть" (284,9 миллиарда рублей), "Сахалинская энергия" (283,9 миллиарда рублей), "Сбербанк" (270,5 миллиарда рублей) и "Фосагро" (184,7 миллиарда рублей).

Ранее от топлива "Газпрома" отказалась Молдавия. Там пояснили, что планируют приобрести газ аналогичного качества из альтернативных источников. Проблема заключалась в цене, по которой российская компания осуществляет реализацию СПГ.



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