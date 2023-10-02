В "Газпроме" заявили, что получают от Молдавии заявки на поставку газа и выполняют их

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В "Газпром" ежедневно поступают заявки от "Молдовагаза" на поставки. Об этом говорится в телеграм-канале российской компании.

"Газпром" получает от компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Газ подается транзитом через ГИС "Суджа", – сообщается в публикации.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов предупредил, что молдавская сторона откажется от газа "Газпрома". Он объяснил, что республика сможет приобрести этот ресурс из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке. По его словам, Кишинев сумел купить газ по более низкой цене, чем была в контракте с "Газпромом".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты "Газпрома" с Молдавией по газовому обеспечению продолжаются, так как у страны еще есть долги перед РФ, которые надо решить.

До этого Парликов говорил, что Кишинев может выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов долга. Общая сумма задолженности, которая, по его словам, не была подтверждена, составляет 276 миллионов долларов. При этом "Газпром" говорил о долге на сумму 709 миллионов долларов.



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