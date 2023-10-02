Песков прокомментировал отказ Молдавии от закупок газа у "Газпрома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Контакты "Газпрома" с Молдавией по газовому обеспечению продолжаются, так как у страны еще есть долги перед РФ, которые надо решить. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, нужно разбираться в деталях. И главное – это урегулировать все долговые отношения молдавской стороны с "Газпромом", – заявил он.

У официального представителя Кремля также спросили, как будет происходить газоснабжение на территории Приднестровья, если Молдавия и "Газпром" прекратят сотрудничество.

По словам Дмитрия Пескова, необходимо задать этот вопрос самой компании. Однако при этом он отметил, что важно продолжить поставки и предоставить Приднестровью энергоресурсы.

Ранее министр энергетики республики Виктор Парликов сообщил, что молдавская сторона откажется от газа "Газпрома". Он добавил, что Молдавия сможет приобрести этот ресурс из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке. По его словам, Кишинев сумел купить газ по более низкой цене, чем была в контракте с "Газпромом".