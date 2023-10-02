Глава Минэнерго Молдавии заявил об отказе от газа "Газпрома"

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Молдавская сторона откажется от газа "Газпрома", сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости.

"Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями", – цитирует его РИА Новости.

Парликов добавил, что Молдавия сможет приобрести этот ресурс из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке. По его словам, Кишинев сумел купить газ по более низкой цене, чем была в контракте с "Газпромом".

В 2021 году в Молдавии ввели "режим тревоги" в сфере энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки этого ресурса из РФ в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

В "Газпроме" уточнили, что у Кишинева есть задолженность. Контракт о поставках газа был продлен на пять лет с условием проведения аудита. Но аудиторская компания была найдена только в августе 2022-го.

3 сентября 2023 года президент Молдавии Майя Санду рассказала, что аудит не зафиксировал никакого миллионного долга перед "Газпромом". По ее словам, страну попытались обмануть, приписав ей несуществующую задолженность.

Позже Парликов заявил, что Кишинев может выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов долга. Это подтвержденная сумма, уточнял он. Общий объем вероятного долга составляет 276 миллионов долларов, в то время как "Газпром" настаивает на сумме в 709 миллионов долларов.

Комментируя ситуацию, в "Газпроме" отметили, что не согласны с выводами молдавской стороны, а также указали на несоблюдение требований по аудиту, из-за чего его результаты не могут повлиять на размер и обоснованность долга.