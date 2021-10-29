Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа на 5 лет

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Молдавия и "Газпром" продлят контракт о поставках газа в республику на пять лет. Начало поставок запланировано на 1 ноября. Информация об этом появилась на странице министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии в Facebook.

"В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной", – говорится в опубликованной записи.

Также стало известно, что стороны договорились провести аудит исторического долга энергетической компании республики.

В середине октября в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявлял о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию в октябре и ноябре 2021 года, однако отметил, что импортерам необходимо оплатить поставки за сентябрь и октябрь.

Тогда Молдавия прибегла к поиску альтернативных поставщиков. Первые три тендера на поставку газа выиграли компании PGNiG из Польши, Vitol из Нидерландов и швейцарская DXT Commodities.