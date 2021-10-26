Молдавия заключила контракт на закупку 1 млн кубометров газа у Нидерландов

26 октября, 23:40
Фото: depositphotos/Imagecom
Молдавская государственная компания Energocom объявила очередной тендер на пробную закупку еще 1 миллиона кубометров газа, его выиграла компания Vitol из Нидерландов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщило Агентство публичной собственности правительства Молдавии.
"Голландская компания Vitol <...> выиграла тендер, объявленный Energocom. Это означает, что, согласно контракту, завтра она поставит в Республику Молдова 1 млн кубометров природного газа", – говорится в сообщении на странице агентства в Facebook.
Согласно условиям тендера, газ в страну может быть поставлен через украинский пункт пропуска "Алексеевка" или румынский "Тодирешть".
Накануне аналогичный тендер на поставку 1 миллиона кубометров газа в Молдавию выиграла польская нефтегазовая компания PGNiG. Это был первый случай, когда республика купила газ не у России. Отмечалось, что таким образом в Кишиневе намерены оценить возможность импорта топлива от других поставщиков и уравновесить низкое давление в системе подачи газа.
При этом власти Молдавии заверили, что данное решение никак не отразится на тарифе для потребителей.
В середине октября в республике ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.
Переговоры по долгосрочному контракту с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере 709 миллионов долларов. При этом Кишиневу были предложены варианты отсрочки уплаты долга. Кроме того, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.
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