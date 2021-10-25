Молдавия заключила с Польшей контракт на поставку газа

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Молдавия заключила с Польшей контракт на поставку одного миллиона кубометров природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин страны.

"Сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Молдавия впервые купила газ не у России. Решение было принято с целью оценить возможность импорта топлива от других поставщиков и уравновесить низкое давление в системе подачи газа.

Власти страны заверили, что данное решение никак не отразится на тарифе для потребителей.

Ранее в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Стало известно, что поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.

