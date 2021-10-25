Вице-премьер Молдавии обсудит с главой "Газпрома" поставки газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о запланированной встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает РИА Новости.

Они должны встретиться 27 октября в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить поставки газа в Молдавию.

"Переговоры проходят сложно, но мы хотим подписать долгосрочный контракт", – заявил Спыну.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию в октябре и ноябре 2021 года.

Он уточнил, что в случае неуплаты Молдавии по долгам и отсутствия нового контракта с 1 декабря компания остановит транзит газа в страну.

В Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Стало известно, что поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.

