Вице-премьер Молдавии обсудит с главой "Газпрома" поставки газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о запланированной встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает РИА Новости.
Они должны встретиться 27 октября в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить поставки газа в Молдавию.
"Переговоры проходят сложно, но мы хотим подписать долгосрочный контракт", – заявил Спыну.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию в октябре и ноябре 2021 года.
Он уточнил, что в случае неуплаты Молдавии по долгам и отсутствия нового контракта с 1 декабря компания остановит транзит газа в страну.
В Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.
Стало известно, что поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.
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