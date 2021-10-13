В Молдавии ввели "режим тревоги" из-за ситуации с газом

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В Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну.

По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Таким образом государство сможет принимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны.

"Следующим шагом властей, если они не смогут решить кризисную ситуацию, может стать введение чрезвычайного положения в области энергетики", – приводит слова Спыну РИА Новости.

Он отметил, что кабмин разработает меры компенсации для жителей в холодный период из-за роста цен. Также принято решение о выделении из резервного фонда мазута, чтобы снизить потребление газа для отопления.

"Мы не исключаем, что с 1 ноября Кишинев может остаться без соглашения и у нас не будет нужных объемов топлива. Мы хотим заключить контракт с "Газпромом" на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии", – сказал Спыну.

Власти республики надеются продлить договор на прежних условиях.

Ранее правительство Молдавии сообщило, что поставки газа из России упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.

