Путин заявил о готовности России продлить договор о транзите газа через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины, однако его параметры требуют уточнения. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Мы готовы это сделать. Но мы должны понять – а сколько же у нас купят", – сказал президент, отвечая на вопрос, готова ли Москва продлить обязательства на период после 2024 года.

Путин подчеркнул, что Россия готова даже увеличить объем поставок, если для этого будут созданы все необходимые экологические и технологические условия.

Ранее Владимир Путин сообщал, что дальнейшее увеличение транзита газа через Украину является невыгодным для компании "Газпром". По его словам, прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда долларов в год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если Евросоюз увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. Он подчеркивал, что главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита являются покупатели газа в Европе.