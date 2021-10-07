В Германии не видят препятствий запуску "Северного потока – 2" из-за позиции США

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Правительство ФРГ полагает, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть введен в эксплуатацию в соответствии с договоренностями, достигнутыми с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ кабмина на запрос фракции "Альтернатива для Германии".
"Правительство провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток – 2", – говорится в документе.
В нем отмечается, что правительство Германии считает необходимым продолжить переговоры с США о "Северном потоке – 2", поскольку Вашингтон является близким партнером Берлина в области безопасности и внешней политики. Страны находятся в тесном и доверительном обмене, который включает озабоченность США по поводу проекта газопровода.
Также в правительстве ФРГ выразили намерение, что транзит газа из РФ через территорию Украины будет продолжен после 2024 года.
13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.
При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.
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