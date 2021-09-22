В МИД заявили, что РФ не будет использовать "Северный поток – 2" в геополитике

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Stefan Sauer

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент. Таким мнением дипломат поделился в интервью ТАСС.

"Для нас "Северный поток – 2" остается исключительно экономическим проектом. Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчетах. Нам этого не нужно", – сказал Руденко.

Дипломат подчеркнул, что в случае необходимости РФ готова продолжать использовать украинскую транспортную систему для поставки топлива.

"У нас действует контракт до 2024 года. После 2024 года все, конечно, будет зависеть от того, какие объемы газа потребуются нашим европейским потребителям", – добавил Руденко.

До этого сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран.

