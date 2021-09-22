В МИД заявили, что РФ не будет использовать "Северный поток – 2" в геополитике

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Stefan Sauer
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент. Таким мнением дипломат поделился в интервью ТАСС.
"Для нас "Северный поток – 2" остается исключительно экономическим проектом. Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчетах. Нам этого не нужно", – сказал Руденко.
Дипломат подчеркнул, что в случае необходимости РФ готова продолжать использовать украинскую транспортную систему для поставки топлива.
"У нас действует контракт до 2024 года. После 2024 года все, конечно, будет зависеть от того, какие объемы газа потребуются нашим европейским потребителям", – добавил Руденко.
До этого сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: