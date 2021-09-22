Песков заявил, что РФ близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование представителя Госдепа США Амоса Хохштейна об увеличении поставок газа в Европу через Украину, заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще по объемам поставок газа близки к историческому максимуму поставок газа европейским покупателям", – сказал представитель Кремля.

Ранее Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. По его словам, отказ российского "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь вызывает беспокойство.

Он добавил, что ограниченные поставки газа в страны Европы из РФ могут привести к тому, что в отдельных регионах его не хватит, чтобы отапливать дома. Также он отметил, что РФ пытается использовать ситуацию с газом в Европе в пользу "Северного потока – 2".

До этого сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран.