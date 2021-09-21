В США заявили о риске нехватки газа в Европе

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Ограниченные поставки газа в страны Европы из РФ могут привести к тому, что в отдельных регионах его не хватит, заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Об этом сообщает Bloomberg.

"Боюсь, что если зима будет холоднее, чем обычно, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления", – сказал он.

Хохштейн подчеркнул, что российские поставки газа меньше, чем в предыдущие годы. Советник президента США выразил мнение, что РФ пытается использовать ситуацию с газом в Европе в пользу "Северного потока – 2".

Экс-участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман ранее заявил, что из-за "Северного потока – 2" Европе грозит "ценовое цунами".

Ранее сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран. Так считает директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что была сварена последняя труба второй нитки газопровода.