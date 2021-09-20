Новый кабмин ФРГ может пересмотреть позицию по "Северному потоку – 2"

Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko

Новое правительство Германии может начать пересмотр договоренностей с Россией по "Северному потоку – 2", завил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф в интервью газете "Известия".

"Если к власти придет партия "Зеленых", возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений", – сказал он.

В то же время Ункауф подчеркнул, что не стоит ожидать от нового кабмина Германии смягчения санкционной политики в отношении Москвы, поскольку костяк коалиции сформируют те же партии, что оставались у власти все последние годы.

"Все последние годы они поддерживали курс на ограничения и сокращение сотрудничества с Россией. Поэтому я думаю, что инициатива по восстановлению и переводу наших отношений на новые рельсы должна исходить от бизнеса, от сферы культуры", – считает политик.

При этом он подчеркнул, что Москве и Берлину следует увеличить взаимодействие между субъектами гражданского сообщества России и Германии.

Ранее в ФРГ назвали последнее препятствие для реализации проекта "Северный поток – 2". Как утверждают авторы издание Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман, противники российского газопровода надеются на смену курса следующими властями Германии. В этом случае Европейской комиссии перестанет угрожать риск конфликта с Берлином, считают они.

В статье также приводятся положения Газовой директивы, которые охватывают газопроводы из третьих стран в Европейский Союз, построенные после 2019 года. Данный законодательный акт разделяет производителей газа и операторов магистралей, а также позволяет иметь доступ к трубопроводу сторонним продавцам газа.