В Германии сообщили о последнем препятствии для "Северного потока – 2"

Фото: Nord Stream 2/ТАСС/Axel Schmidt

В Германии назвали последнее препятствие для реализации проекта "Северный поток – 2". Об этом пишет издание Handelsblatt.

Как утверждают авторы Моритц Кох и Клаус Штратман, противники российского газопровода надеются на смену курса следующими властями ФРГ. В этом случае Европейской комиссии перестанет угрожать риск конфликта с Германией.

"Она (Европейская комиссия. – Прим.ред.) сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к "Газпрому" в полном объеме", – отмечается в материале.

В статье также приводятся положения Газовой директивы, которые охватывают газопроводы из третьих стран в Европейский Союз, построенные после 2019 года. Данный законодательный акт разделяет производителей газа и операторов магистралей, а также позволяет иметь доступ к трубопроводу сторонним продавцам газа.

Авторы материала допускают, что смена власти в Германии способна вызвать новые санкции против российского трубопровода. В частности, может измениться решение суда по иску "Немецкой экологической организации", в котором требуется аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

Позднее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов.

Согласно этим документам, входящий на территорию ЕС газопровод должен либо частично принадлежать сторонней компании, либо частично заполняться альтернативным поставщиком газа.

В понедельник, 6 сентября, экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшие дни.

Позднее оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что была сварена последняя труба второй нитки газопровода.