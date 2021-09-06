Лавров сообщил, что "Северный поток – 2" начнет работать уже через несколько дней

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что через несколько дней проект "Северный поток – 2" будет достроен и начнет работать.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", – сказал Лавров в ходе встречи с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов.

Согласно этим документам, входящий на территорию ЕС газопровод должен либо частично принадлежать сторонней компании, либо частично заполняться альтернативным поставщиком газа.

В понедельник, 6 сентября, экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшие дни. Он отметил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке будут закончены на этой неделе.

Он также спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе предстоящей зимой из-за низкого заполнения подземных хранилищ.