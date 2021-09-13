Стали известны сроки вынесения Германией решения по Nord Stream 2 AG

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Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ведомство вынесет вердикт не позднее 8 января 2022 года. Саму заявку направили еще в июне. Все это время ее изучали на предмет полноты комплекта документов.

Таким образом, у BNA есть четыре месяца для подготовки проекта решения и передачи его Еврокомиссии.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод "Северный поток – 2" (Nord Stream 2) плохой сделкой и будут ему противодействовать.

О полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2" компания "Газпром" объявила 10 сентября. Начать поставку газа по "Северному потоку – 2" планируют с 1 октября.