Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:26

В Кремле рассказали о сроках введения "Северного потока – 2"

власть политика экономика

Фото: РИА Новости/Екатерина Соловьева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки введения "Северного потока – 2" и изменений объемов газа на рынке будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей.

"Вы видите: цены действительно галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен", – приводит РИА Новости его слова.

Представитель Кремля также отметил, что это важный, решающий шаг на пути решения многих проблем. Однако вопрос о перспективах переговоров с немецким регулятором о ходе сертификации трубопровода он переадресовал к "Газпрому".

"Это вопрос не к Кремлю, а к "Газпрому". Администрация президента никак в этих переговорах не участвует и не может участвовать, это не наша прерогатива", – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия и Германия заинтересованы в том, чтобы разрешение на поставки газа по новому маршруту было выдано как можно скорее. Однако Россию он не видит победителем в ситуации с "Северным потоком – 2".

"Потому что, когда будет запущен "Северный поток", победителями будут и поставщики энергоресурсов, и их потребители, то есть все", – подчеркнул он.

10 сентября компания "Газпром" объявила о полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2". Строительство второй нитки газопровода "Северный поток – 2", по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.

"Газпром" планирует начать поставку газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать