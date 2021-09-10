В Кремле рассказали о сроках введения "Северного потока – 2"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки введения "Северного потока – 2" и изменений объемов газа на рынке будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей.

"Вы видите: цены действительно галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен", – приводит РИА Новости его слова.

Представитель Кремля также отметил, что это важный, решающий шаг на пути решения многих проблем. Однако вопрос о перспективах переговоров с немецким регулятором о ходе сертификации трубопровода он переадресовал к "Газпрому".

"Это вопрос не к Кремлю, а к "Газпрому". Администрация президента никак в этих переговорах не участвует и не может участвовать, это не наша прерогатива", – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия и Германия заинтересованы в том, чтобы разрешение на поставки газа по новому маршруту было выдано как можно скорее. Однако Россию он не видит победителем в ситуации с "Северным потоком – 2".

"Потому что, когда будет запущен "Северный поток", победителями будут и поставщики энергоресурсов, и их потребители, то есть все", – подчеркнул он.

10 сентября компания "Газпром" объявила о полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2". Строительство второй нитки газопровода "Северный поток – 2", по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.

"Газпром" планирует начать поставку газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

