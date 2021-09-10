В МИД РФ прокомментировали завершение строительства "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Власти РФ надеются, что Евросоюз начнет получать российский газ по наиболее короткому и экономичному маршруту в самое ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.
"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", – сказала Захарова.
Ранее Захарова заявила, что углеродный след от транспортировки газа по "Северному потоку – 2" в разы ниже по сравнению с альтернативными путями.
10 сентября компания "Газпром" объявила о полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2". Строительство второй нитки газопровода, по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.
"Газпром" планирует начать поставку газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.
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