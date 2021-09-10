Завершение строительства "Северного потока – 2" назвали геополитической победой Москвы

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Строительство газопровода "Северный поток – 2" закончилось спустя три года, несмотря на политическое сопротивление со стороны США и ряда европейских стран. Это можно рассматривать как геополитическую победу Москвы. Такое заявление сделал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперт считает, что этому помогла последовательная позиция Германии.

"Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом", – цитирует его ТАСС.

Маринченко добавил, что запуск проекта позволит снизить зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа. При этом сам транзит в каких-то масштабах продолжит функционировать, считает он.

10 сентября компания "Газпром" объявила о полном завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2". Строительство второй нитки газопровода, по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.

"Газпром" планирует начать поставку газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

По мнению авторов издания Handelsblatt, последним препятствием для реализации проекта "Северный поток – 2" могут стать новые власти ФРГ. Отмечалось, что противники российского газопровода надеются на смену курса новым руководством страны.

