Начало поставок газа по "Северному потоку – 2" зависит от немецкого регулятора – Захарова

Фото: Stefan Sauer/DPA/TAСС

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сроки начала коммерческих поставок газа по "Северному потоку – 2" зависят от немецкого регулятора.

"Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", – приводит слова Захаровой ТАСС.

По ее словам, углеродный след от транспортировки газа по "Северному потоку – 2" в разы ниже по сравнению с альтернативными путями.

Захарова отметила, что Россия надеется, что газопровод перестанет быть поводом для конфронтации.

Официальный представитель МИД добавила, что Россия готова к продолжению транзита газа через Украину.

"Это зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов", – добавила она.

Ранее издание Handelsblatt отметило, что последним препятствием для реализации проекта "Северный поток – 2" могут стать новые власти ФРГ. По словам авторов материала, противники российского газопровода надеются на смену курса новым руководством страны.

Как заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, новые власти Германии должны осознавать выгоду газопровода "Северный поток – 2", поэтому вряд ли станут препятствовать реализации этого проекта.

Строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год от из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.