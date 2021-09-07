В Балтийском море завершилось строительство второй нитки "Северного потока – 2"

В Балтийском море уложили последнюю трубу газопровода "Северный поток – 2". По мнению экспертов, систему могут запустить уже в этом году.

Компании-оператору осталось состыковать немецкую и датскую секции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.