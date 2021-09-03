В Минпромторге отмечают снижение цен на овощи из "борщевого набора"

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Розничная стоимость овощей из "борщевого набора" снизилась в течение последних полутора месяцев, в частности, цены на морковь и картофель упали на 40% и 20% соответственно, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Об этом сообщает газета "Известия".

"Помидоры и огурцы существенно не росли в цене, поэтому эти продукты вернулись к оптимальной и комфортной для потребителя цене. Не дешевеет пока лук и капуста. "Борщевой набор", повторю, каждый год дорожает, а затем цена снижается. Это явление сезонное", – сказал Евтухов.

По его словам, картофель начнет дешеветь в ближайшие две-три недели. Также замминистра отметил, что цены на мясо упали после короткого периода роста цен, связанного с шашлычным сезоном.

Темпы роста цен в России остаются высокими последние несколько месяцев. По мнению банковских аналитиков, по итогам августа они составят 6,4% в годовом выражении.

Сообщения о резком увеличении стоимости "борщевого набора" послужили причиной антикартельных проверок, которые проводит Федеральная антимонопольная служба. Внеплановые выездные проверки проходят в крупнейших торговых сетях. Ретейлеров проверяют на предмет антиконкурентного сговора.

Кроме того, ФАС готовит законопроект, ограничивающий наценку на продукты в крупных торговых сетях.