В Кремле положительно оценивают меры по сдерживанию цен на продукты в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Кремле положительно оценивают меры, вводимые правительством для сдерживания роста цен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что ситуация по-прежнему остается непростой.
"Правительство контролирует ситуацию с ценами, на этот счет есть прямое поручение президента России", – подчеркнул Песков, напомнив, что о росте цен на продукты из-за процессов, связанных с внешней конъюнктурой и внутренними проблемами, ранее говорил Владимир Путин.
Песков уточнил, что правительство всесторонне занимается решением проблемы и контролирует ситуацию на постоянной основе. По его словам, в Кремле положительно оценивают деятельность правительства по вопросам цен. Ситуация "требует действительно постоянного внимания, поскольку меняются разные параметры, что требует дополнительных усилий кабинета министров, и этот вопрос постоянно на контроле", отметил Песков.
Он также добавил, что новые встречи с профильными министрами по вопросам роста цен на продукты президент РФ проводить пока не планирует.
"Пока каких-то встреч нет, хотя, как вы знаете, Путин регулярно по вопросам социально-экономического развития проводит совещания", – сообщил Песков.
Темпы роста цен в России остаются высокими последние несколько месяцев. По мнению банковских аналитиков, по итогам августа они составят 6,4% в годовом выражении. Сообщения о резком увеличении стоимости "борщевого набора" послужили причиной антикартельных проверок, которые проводит ФАС. Внеплановые выездные проверки проходят в крупнейших торговых сетях. Ретейлеров проверяют на предмет антиконкурентного сговора.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект, ограничивающий наценку на продукты в крупных торговых сетях.
ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты
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