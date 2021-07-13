Россиян предупредили о возможном росте цен на незаменимые продукты

Фото: depositphotos/ginasanders

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что предстоящей осенью могут подорожать основные продукты питания. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".

К ним эксперт отнес крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

"Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными", – объяснил он, добавив, что востребованность таких продуктов остается высокой вне зависимости от их стоимости.

Шелищ также коснулся подорожания сезонных продуктов. По его словам, цены на них могут снизиться осенью, однако это будет кратковременным явлением и в итоге из года в года они все равно будут расти в цене.

Ранее экономисты подсчитали, что годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%. Так, на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты и сырьевые товары к концу марта она разогналась до 5,8%. А уже в июне рост цен составили 6,3%.

