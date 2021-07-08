В Минсельхозе заявили о стабильности цен на молочные продукты в РФ

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Минсельхоз РФ отмечает стабильность цен на молоко и молочную продукцию в России, несмотря на увеличение себестоимости их производства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, поддержание стабильного уровня цен стало возможным благодаря поступательному наращиванию объемов и мерам государственной поддержки молочной отрасли.

"Так, за последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции. С начала текущего года стоимость сырого молока снизилась на 0,8%, сухого цельного – на 1%, а пастеризованного выросла на 1,7%. Цена на сливочное масло увеличилась на 1,5%, сыры – на 0,3%", – говорится в сообщении министерства.

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов заявил, что аномальная жара в регионах России привела к снижению заготовки кормов для животноводов на 15%, из-за этого они планируют повысить стоимость производимого молока. Он добавил, что проблему в Минсельхозе намерены решить путем перераспределения сырья между субъектами, но это потенциально увеличит плечо доставки и приведет к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов.

В начале июля производители также предупреждали россиян, что к сентябрю молоко и вся продукция из него могут резко подорожать сразу на 10%.