Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Разрабатываемый для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза ГОСТ может привести к росту цен на продукцию, поскольку увеличится финансовая нагрузка на производителей.

Об этом со ссылкой на Российский союз пекарей пишет "Коммерсант". В РСП отметили, что в новом ГОСТе термин "хлебопекарная продукция" трактуется как "продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты", но такого определения нет в Налоговом кодексе. Таким образом, производители опасаются лишиться льготного НДС в 10%. В союзе подсчитали, что в таком случае дополнительные затраты могут вырасти на 22 миллиарда рублей.

В середине прошлой недели Росстат сообщил о подорожании гречки и снижении темпа повышения цен на сахар и подсолнечное масло. По данным ведомства, цены на сахар выросли на 0,12%, причем в 23 регионах рост составил 0,1–0,9%, в восьми – 1–3,5%. С 8 по 15 июня рост стоимости сахара отмечался на уровне 0,32%. С начала года продукт подорожал на 2,54%.