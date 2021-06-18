В России резко подорожали овощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 8 по 15 июня в России усилился рост цен на овощи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

В среднем плодоовощная продукция подорожала на 1,2%. При этом стоимость моркови выросла на 10,2%, картофеля – на 7%, белокочанной капусты – на 4,4%, репчатого лука – на 1,1%.

За тот же период на 5,5% дешевле стали огурцы, а на 4,9% – помидоры.

За неделю с 8 июня также выросли в цене мясные изделия, маргарин, мороженая рыба, шоколадные конфеты, печенье и карамель, однако снизилась стоимость яиц.

Ранее в Генпрокуратуре выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты в ряде регионов России. Речь идет об овощах, в числе которых морковь, картофель, белокочанная капуста, а также репчатый лук.

