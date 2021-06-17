В Генпрокуратуре выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В нескольких регионах РФ выявлен необоснованный рост цен на социально значимые продукты. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Речь идет об овощах, в числе которых морковь, картофель, белокочанная капуста, а также репчатый лук. Специалисты регулярно анализируют доступность продовольствия, прокуроры и контролирующие органы проведут по данному факту проверку на местах.

Ранее Росстат опубликовал отчет, согласно которому в период с 1 по 7 июня цены на плодоовощную продукцию в России выросли в среднем на 0,3%.

При этом морковь подорожала на 5,9%, картофель – на 4,9%, белокочанная капуста – на 3,9%, а репчатый лук – на 1,6%.

