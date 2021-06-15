Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов заявил, что продовольственная инфляция во всем мире может оставаться высокой еще довольно долго.

В России в этом месяце вместо твердой пошлины в 50 евро за тонну пшеницы начала действовать плавающая, которая рассчитывается исходя из мировых цен. По мнению Сизова, с инфляцией в целом и продовольственной в частности борется Центробанк в рамках своих возможностей. Однако, по его словам, цены продолжат повышаться.

Эксперт подчеркнул, что более важным является вопрос, как помочь наименее обеспеченным гражданам в этой ситуации.

"Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Там если ваш доход не превышает определенного уровня на одного члена семьи, то вы получаете в пределах 200 долларов на человека. Их можно потратить только на продукты питания", – рассказал Сизов в интервью "Российской газете".

Он выразил мнение, что в России было бы достаточно хотя бы 500–1 000 рублей на одного члена семьи ежемесячно.

"Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование", – подчеркнул он.

Сизов отметил, что это могло бы помочь именно тем людям, кто нуждается в поддержке со стороны государства.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявил о стабилизации цен на социально значимые товары, которой удалось добиться благодаря действиям российского правительства.

Ранее Минсельхоз предложил правительству создать в России государственный интервенционный фонд сахара. По его словам, объем фонда может составить до 500 тысяч тонн – именно столько приблизительно потребляют сахара в России ежемесячно.

Патрушев добавил, что сахар является высоковолатильным товаром и его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Создание интервенционного фонда, по его словам, позволит сделать цены на сахар стабильными.

В середине мая Минсельхоз оценивал ситуацию с ценами на сахар в России как стабильную, но отмечал, что в дальнейшем на стабилизацию будут влиять квота на импорт с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей.

