В Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на сахар

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В России ситуация с ценами на сахар оценивается как стабильная, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
"Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме", – приводит ТАСС заявление специалистов.
Отмечается, что в дальнейшем на стабилизацию цен на сахар повлияет квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой. Ожидается, что в этом году производство свеклы составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить около 6 миллионов тонн сахара.
"Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", – добавили в министерстве.
Также в период подготовки к новому производственному сезону для предприятий будут действовать субсидии на килограмм сахара, произведенного и поставленного в торговые сети.
Ранее СМИ со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут сообщали, что в России снова может подорожать сахар.
Лут рассказала, что правительство рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. Речь идет о создании интервенционного фонда и утверждении ежегодной квоты для беспошлинного импорта.
Российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Стоимость килограмма сахара фиксируется на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розницы, литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.
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