В России снова может подорожать сахар – СМИ

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Сахар в России снова может подорожать, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.

Она пояснила, что в этом году сев сахарной свеклы отстает, а с учетом завершения соглашения о фиксации цен это может привести к росту стоимости продукта.

Лут рассказала, что кабмин рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. Речь идет о создании интервенционного фонда и утверждении ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Помимо этого, регулятор планирует переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК). Ожидается, что это позволит сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, холодная и дождливая погода может отсрочить сбор свеклы на юге с конца июля на конец августа. Из-за этого может быть задержан запуск заводов.

Как считает источник газеты в крупном производителе, в итоге из-за всех ограничений, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке цена сахара в 2022 году будет запредельной.

Ранее российские власти продлили соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Стоимость килограмма сахара фиксируется на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розницы, литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, которое разработало правительство по поручению Владимира Путина. В результате корректировались пошлины на ряд сельхозтоваров, разработаны инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков.