Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника военным в Финляндии

Фото: телеграм-канал Readovka

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским военнослужащим в Хельсинки Финляндии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что Бастрыкин запросил в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего.

"Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка", – уточнило ведомство.

В Хельсинки осквернили памятник советским военным. Информацию о произошедшем посольство получило утром 9 мая. Памятник облили красной краской. Благодаря помощи неравнодушных соотечественников с памятника удалось стереть наиболее заметные следы краски. Вопрос восстановления мемориала будет решаться с финской стороной, сообщили в российском посольстве.

Ранее в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Свои действия мужчина снимал на видео, которое позже распространилось в социальных сетях. Совершенное он объяснил тем, что якобы "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".

