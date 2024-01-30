В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

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Житель Армении осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, установленный в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Свои действия мужчина снимал на видео, которое позже распространилось в социальных сетях. На нем видно, как он подходит к мемориалу, опрокидывает стоящие около памятника венки и топчет ленту в цветах российского флага.

Параллельно уроженец Еревана критикует слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее в ходе брифинга попросила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, свидетельствующее об этнических чистках в Карабахе.

По словам мужчины, "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Местные правоохранительные органы пока не комментировали данный инцидент.

Владимир Путин, выступая в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, назвал снос памятников в соседних государствах потрясающим невежеством с плохими последствиями.

До этого патриархия Грузии призвала переписать находящуюся в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. В качестве причины такого решения в Грузинской православной церкви назвали недостаток доказательств встречи Сталина со святой Матроной.