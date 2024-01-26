Путин заявил, что пережившие блокаду Ленинграда остаются примером для россиян

Фото: ТАСС/Борис Васютинский

Люди, которые пережили блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для российских граждан. Об этом Владимир Путин заявил в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".

"Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою", – цитирует его ТАСС.

По словам Путина, начало строительства атомного ледокола "Ленинград" является большим, приятным и знаменательным событием. 27 января РФ отмечает особую дату в истории северной столицы – 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады, напомнил президент.

Российский лидер указал, что ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу жителей города.

Ранее стало известно, что 27 января в Ленобласти откроют мемориальный комплекс мирным гражданам СССР, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, это памятник, который отдает дань, уважение, честь и достоинство тем, кто был убит нацистами и фашистами в годы Второй мировой войны.