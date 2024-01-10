Соцфонд перечислил по 50 тыс рублей ветеранам к юбилею освобождения Ленинграда

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Социальный фонд перечислил 56 тысячам ветеранов, у которых есть знак "Жителю блокадного Ленинграда" или медаль "За оборону Ленинграда", выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщается на сайте фонда.

Юбилей празднуется в России 27 января. Выплаты направили ветеранам, которые живут в России, Южной Осетии, Абхазии, Прибалтике, Приднестровье.

Отмечается, что практически все получили средства до новогодних праздников, к середине декабря. Доставлять еще не выданные средства будут до 25 января. По информации ведомства, медаль "За оборону Ленинграда" есть у 1,3 тысячи получателей.

В сентябре 2023 года Владимир Путин подписал указ о разовой выплате средств гражданам России, участвовавшим в блокаде и защите Ленинграда. Президент России потребовал направить выплаты в период с декабря 2023 года до января 2024 года.

В октябре прошлого года Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к 82-й годовщине битвы под Москвой. Ее размер составляет 40 тысяч рублей.

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