Путин подписал указ о разовой выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

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Владимир Путин подписал указ о разовой выплате средств гражданам России, участвовавшим в блокаде и защите Ленинграда. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

По данным указа, 50 тысяч рублей в честь 80-летия освобождения Ленинграда от нацистской блокады будут выданы тем, кого наградили медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Также блокадники и защитники Ленинграда должны проживать в России, Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии или в Приднестровье.

Президент России потребовал направить выплаты в период с декабря этого года до января следующего года. Осуществить поручение главы государства должен кабмин РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в СВО в связи с мобилизацией или по контракту, будут получать полную компенсацию пенсии. Новый порядок начинает действовать со дня подписания указа – с 11 сентября 2023 года.

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