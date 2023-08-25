Отражающим вторжение в РФ силовикам предложили давать статус ветеранов боевых действий

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Статус ветеранов боевых действий предложили давать силовикам, которые отражают вторжение на территорию РФ. Проект соответствующего закона, разработанного Минобороны РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для этого потребуется внести изменения в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах". Так, статусы ветерана и инвалида боевых действий предлагают присваивать сотрудникам силовых ведомств, отражающим вторжение на территорию России. Речь также идет о тех, кто обороняет важные гособъекты и пресекает провокации на границе и приграничных территориях, прилегающих к районам проведения СВО.

В министерстве посчитали, что расходы на реализацию закона составят около 796 миллионов рублей в этом году и примерно 4,8 миллиарда – в следующем.

"Законопроект позволит повысить уровень социальной защиты, реализовать права указанных лиц на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки", – отмечается в материале.

Ранее стало известно, что работающие в зоне спецоперации сотрудники МЧС могут претендовать на статус ветеранов боевых действий.

Правительство РФ расширило перечень категорий получателей удостоверений ветерана боевых действий. Согласно обновленному списку, претендовать на получение данного удостоверения могут добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт или имел другие правоотношения с организациями, оказывающими содействие российской армии в выполнении задач СВО.



Ежемесячные выплаты ветеранам спецоперации будут начисляться автоматически