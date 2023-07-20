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11:41

Общество

Путин назвал важным участие ветеранов СВО в общественной жизни

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин посчитал важным, что ветераны спецоперации включаются в активную общественную деятельность и заявил о необходимости создать для этого все условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приветственное обращение российского лидера к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО.

"Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества – создавать для этого все условия", – заявил российский лидер.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов предложил Владимиру Путину сделать 1 июля официальным праздником – Днем ветеранов боевых действий. Политик сообщил, что уже более 10 лет военные в этот день приходят на Поклонную гору в Москве, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал страну.

До этого отмечалось, что 133,5 тысячи военнослужащих, которые принимают участие в СВО, получили статус ветеранов боевых действий.

Ветераны госохраны и представители ФСО приняли участие в церемонии на Поклонной горе

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