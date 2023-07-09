Будущие контрактники рассказали, почему готовы пойти на СВО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Москвичи, пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, что решение отправиться в зону спецоперации приняли, чтобы защитить своих родных, близких и друзей.

"Пошел из чувства патриотизма, в целях воспитания ребенка, ребенок очень здорово это воспринял", – рассказал один из мужчин.

Еще один пришедший сообщил, что в зоне СВО находятся его друзья. Третий заявил, что помогал доставлять гуманитарную помощь военным батальона "Восток", которые находились в госпитале в 2015 году.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, начал функционировать 3 апреля. Информацию о его работе можно получить по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в Москве действует чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Всех желающих поступить на военную службу по контракту проверят медики. Кроме того, с будущими военными проведут собеседование, по результатам которого определят их специальности.

Ранее один из мужчин, которые пришли в столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказал, что его решение вызвано желанием защитить своих детей и отдать долг Родине. Другой сообщил, что отправляется на службу не первый раз.



Будущий контрактник рассказал, почему он решил пойти служить в зону СВО