Будущие контрактники рассказали о мотивации пойти на службу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Будущие контрактники из единого столичного пункта отбора на улице Яблочкова рассказали о мотивации пойти на службу.

Так, один из добровольцев сообщил, что это касается его Родины, которая находится в опасности.

"Я обязан выполнять свой долг, чтобы защитить своих детей в будущем", – сказал он.

Другой мужчина рассказал, что идет служить не впервые. По его словам, это вторая командировка. В первый раз он был ранен, однако оклемался и решил пойти на долгосрочный контракт.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, начал функционировать 3 апреля. Информацию о его работе можно получить по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в Москве действует чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Всех желающих поступить на военную службу по контракту проверят медики. Кроме того, с будущими военными проведут собеседование, по результатам которого определят их специальности.

До этого будущий контрактник рассказал, что мотивацией для поступления на военную службу для него стали слова журналиста Владимира Соловьева. В контрактной службе мужчина увидел возможность отдать свой долг Родине.



Будущие контрактники уверены, что их навыки нужны в зоне СВО