Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Один из будущих контрактников рассказал, что принял решение отправиться в зону СВО, чтобы отдать долг Родине.

"Наверное, прежде всего меня мотивировал Владимир Соловьев, потому что слушал, говорил он правильные вещи. Это явилось мне тем, что я принял такое решение. Есть возможность отдать долг своей Родине. Я проходил службу в Афганистане. Все родственники положительно относятся", – сказал он.

По словам мужчины, он не может оставаться в стороне, читая новости про Украину. Как объяснил будущий контрактник, его место в зоне СВО.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1 начал свою работу 3 апреля. Информацию о работе пункта можно получить по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в Москве действует чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее другой желающий заключить контракт с ВС РФ призвал мужчин не оставаться дома, а идти защищать Родину. Будущий контрактник добавил, что его дедушка участвовал в Великой Отечественной войне и смог добраться до Берлина. Кроме того, он сообщил, что в данный момент два его родственника находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а сын уже вернулся.

Будущий контрактник рассказал, почему он решил пойти служить в зону СВО