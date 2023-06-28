Волонтеры пункта отбора на службу по контракту в Москве помогают кандидатам на всех этапах

Фото: Агентство "Москва"

Волонтеры, находящиеся в столичном пункте отбора на военную службу по контракту, всегда помогают пришедшим кандидатам на каждом этапе. Об этом рассказал один из волонтеров единого пункта.

"Помогаю кандидатам на протяжении всего отбора, начиная от заполнения анкет до полного прохождения профессионального отбора", – рассказал он.

Волонтер добавил, что помощники стоят на каждой из точек пункта, подсказывают людям, куда идти и обращаться, если они не знают.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, доме № 5, строении 1, он работает с 09:00 до 20:00. Все желающие отправиться на службу по контракту могут узнать дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве работает чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее граждане, посетившие пункт с намерением заключить контракт с Минобороны РФ, рассказали, почему решили стать частью российской армии. По словам одного из мужчин, военные в зоне спецоперации ждут помощи, а каждый человек сможет помочь им прийти к победе.

Другой доброволец заявил, что у него уже есть опыт, который может пригодиться в зоне проведения спецоперации. Он отправляется выполнять военные задачи уже в третий раз, а первые две командировки он прошел через "Ахмат".



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