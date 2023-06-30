Будущие контрактники рассказали о своем желании помочь участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчины, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу, рассказали, что хотят подписать контракт и отправиться на военную службу для того, чтобы помочь участникам специальной военной операции (СВО).

"Второй раз еду уже, там же наши пацаны, едем помогать, уже опытные бойцы. Решение принималось непросто, потому что родители, жена сначала отговаривали, но я все равно смог их убедить в правильности решения. Сейчас уже семья поддерживает", – сказал один из будущих контрактников.

Другой мужчина, посетивший пункт с намерением подписать контракт, рассказал, что отправляется в зону СВО уже второй раз. Он добавил, что его сын в данный момент учится в кадетском корпусе и он должен гордиться тем, что делает его отец.

"Любая семья тяжело реагирует, но кто-то должен выполнять эту работу. <…> Только вперед, полные паруса, победа за нами", – подчеркнул он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1, его можно посетить с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов побывал в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Он отметил, что субъекты РФ перенимают у столицы опыт в организации этой работы.

Парламентарий добавил, что в работе пункта заметны высокие столичные стандарты. Пришедшим будущим контрактникам предоставляют необходимые консультации, медицинское освидетельствование, а также там проходит психологический отбор. Козлов обратил внимание и на важность поддержки мужчин, которые пришли за контрактом на военную службу.



Будущие контрактники рассказали, для чего идут служить в зону СВО