Будущий контрактник считает, что мужчинам не стоит сидеть дома в сложное время

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Один из будущих контрактников, который посетил единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказал, что в столь сложное время мужчинам не стоит оставаться дома, они должны идти защищать Родину.

"Я бывший военный, военное училище. Не стоит мужчинам сидеть дома. Я тут посмотрел, очень много женщин идут, гордость берет. Потому мужчинам, как говорится, сам бог велел. Да и Родину надо защищать", – отметил он.

Будущий контрактник добавил, что его дедушка участвовал в Великой Отечественной войне и смог добраться до Берлина, в данный момент два его родственника находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а сын уже вернулся.

"Отец поддержал, мама, жена – 50 на 50, ей и страшно, но и поддерживает, в одном лице, так скажем. Сын поддержал, поскольку сам там был, сейчас он военнослужащий контрактной службы и находится в России", – рассказал будущий контрактник.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, доме № 5, строении 1, он работает с 09:00 до 20:00.

Все те, кто планирует отправиться на службу по контракту, могут получить дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

В столице работает чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее мужчины, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу и желающие подписать контракт с Минобороны РФ, объяснили, что хотят отправиться на военную службу для того, чтобы помочь участникам специальной военной операции.



Будущие контрактники рассказали о своем намерении отправиться в зону СВО для защиты Родины