Будущие контрактники рассказали о том, что их побудило отправиться в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Добровольцы, которые пришли в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, что готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы защитить родину, родителей, друзей и близких.

"Служил на Северном флоте. Решил пойти, потому что давал присягу народу и Отечеству. Служил уже 20 лет назад. Я думаю, всему научусь опять", – сказал один из будущих контрактников.

По словам другого будущего военнослужащего, в данный момент в зоне проведения СВО находятся его друзья.

"Одни уже были там, некоторые еще остались. Я думаю, что это нужно нашей стране", – отметил он.

Другой мужчина заявил, что хочет подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО, так как является патриотом России и намерен защищать ее и своих близких.

"Иду Родину защищать. Видели, что с нашими пенсионерами там происходит? Надо угомонить их (украинские власти. – Прим. ред.), поэтому надо пойти", – заключил он.

Московский единый пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, доме № 5, строении 1, он работает с 09:00 до 20:00.

Узнать дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Для желающих заключить контракт также работает специальный чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее один из волонтеров столичного пункта отбора рассказал, что он и его коллеги всегда помогают пришедшим кандидатам на протяжении всего отбора, начиная от заполнения анкет и до полного прохождения профессионального отбора.

Он добавил, что помощники стоят на каждой из точек пункта, подсказывают людям, куда идти и обращаться, если они не знают.



Набор на военную службу по контракту продолжается в Москве